Scovato in Grecia il latitante barcellonse Calderone, era nell'elenco dei 100 più pericolosi

Si era eclissato all'estero da ben dieci anni il barcellonese Mario Giulio Calderone, ed era nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi del Paese. Ma i carabinieri di Messina non hanno mai smesso di cercarlo e lo hanno scovato in Grecia dopo mesi e mesi di ricerche a conclusione di una operazione d'intelligence raffinata. Partendo da alcuni elementi rintracciati in Italia hanno via via ristretto il cerchio fino ad arrivare al "luogo sicuro", in Grecia, dove si nascondeva l'esponente di Costa nostra barcellonese che fa parte della "vecchia guardia" del gruppo mafioso del Longano. Calderone deve ancora scontare la condanna definitiva per il maxiprocesso "Mare Nostrum". Sparì dall'Italia già all'epoca della sentenza d'appello del maxiprocesso. Quando nell'ottobre del 2011 le condanne diventarono definitive alcuni boss e gregari barcellonesi si presentarono spontaneamente in carcere, ma lui era già scappato da un pezzo.

© Riproduzione riservata