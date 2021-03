Santa Teresa Riva, cade dalla scala e sbatte sul pavimento: ferito un 65enne

Incidente domestico con un ferito grave questa mattina a Santa Teresa di Riva. Intorno alle 7 un uomo residente nella zona sud del paese è caduto da una scala mentre stava effettuando una riparazione all'interno della propria abitazione e le sue condizioni sono apparse subito serie, tanto che dopo l'intervento dell'ambulanza del 118 è giunto l'elicottero che lo ha condotto in ospedale. Il ferito, dell’età di 65 anni, si trovava su una scala a pioli in legno sul terrazzo di casa quando improvvisamente si è spezzata in due facendolo precipitare da un'altezza di circa due-tre metri. L’uomo ha sbattuto violentemente sul pavimento e il personale sanitario, giunto immediatamente dalla postazione di piazza Municipio dopo l'allarme lanciato dai familiari, ha riscontrato un profondo trauma cranico e politraumi ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per consentire l’immediato trasporto in ospedale: il velivolo è quindi atterrato in piazza Antonio Stracuzzi, da dove l'uomo è stato trasferito dall'ambulanza e poi condotto al Policlinico di Messina. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione e la Polizia municipale.

