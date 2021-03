S. Agata, studentessa del Liceo "Sciascia-Fermi" cade dal secondo piano. E' in prognosi riservata

Una giovanissima studentessa del Liceo “Sciascia-Fermi” di Sant’Agata Militello è caduta dalla finestra dei bagni del secondo piano dello stabile. La ragazza sarebbe in prognosi riservata ma non in pericolo di vita e avrebbe riportato alcune fratture alla spalla e agli arti. La ragazza è stata prelevata dal 118 e poi subito trasferita in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina.

I poliziotti del commissariato stanno provando a ricostruire i fatti e l'accaduto. Se la ragazza fosse in compagnia di altri compagni al momento della caduta o se fosse sola. Nessuna pista viene esclusa dagli inquirenti: è stato un incidente, è stata spinta da qualcuno o l'estremo gesto da parte della giovane.

© Riproduzione riservata