Riders Union, blocco del food delivery il 26 marzo anche a Messina

"R per Rispetto. Chi siamo? Siamo Rider, ovvero fattorini. Cosa facciamo? Portiamo il cibo a casa di chi ha fame, a cena e a pranzo, tutti i giorni. Perché si parla di noi? Siamo uno dei pochi soggetti che si possono muovere durante la pandemia ma esistiamo già da prima e esisteremo anche dopo. Siamo chiamati attraverso le varie piattaforme che si trovano in ogni smartphone: sono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Uber Eats.

Andiamo in giro per la città con i nostri mezzi, in bici, in motorino, in macchina e qualcuno in monopattino. C’è chi lo fa da molto tempo, e chi ha iniziato soprattutto in questo periodo in cui le richieste sono aumentate. E probabilmente resteranno a farlo in molti visto la situazione di crisi economica che si prospetta ma che a Messina esiste già da tempo.

Se non lo sapessi, siamo pagati a cottimo, ovvero, per il prezzo della consegna, che viene però deciso dalla piattaforma, che decide anche come e quando consegnare. Insomma come se fossimo dipendenti dell’azienda, ma senza avere i diritti e le tutele di dipendenti: non abbiamo ferie, riposo in caso di malattia, non abbiamo un piano che preveda il nostro impiego certo e a lungo termine. Queste aziende del food delivery rappresentano ormai il 25% dell’intero settore del domicilio con un giro d’affari di 800 milioni di euro. Nonostante varie deliberazioni di tribunali italiani e stranieri, si è arrivati solamente nell’ultimo settembre a varare un accordo di comodo con l’associazione delle aziende, che non riconosce il lavoro subordinato, conferma un cottimo di fatto e non migliori le condizioni di noi rider. Chiediamo di essere trattati come ogni lavoratore. Tra di noi ci sono padri e madri di famiglia, studenti e non, ognuno con la nostra dignità. Chiediamo di essere rappresentati giustamente, di poter esprimere le nostre esigenze come gruppo e come individui. Chiediamo che ogni tipo di lavoro emerga e venga rappresentato e rispettato degnamente. Vogliamo che sia riconosciuta l'importanza che abbiamo avuto nei giorni di pandemia e l’importanza che possiamo continuare ad avere in futuro.

CHIEDIAMO DI OTTENERE GIUSTIZIA E UN TRATTAMENTO DIGNITOSO CHE NON PUÒ CHE PASSARE ATTRAVERSO IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI CONTRATTUALI FONDAMENTALI :

- La malattia

- Le ferie

- Il congedo parentale

- La paga oraria che ci liberi dal ricatto del cottimo

- Il Tfr

- Il monte ore minimo settimanale garantito

- I Diritti sindacali

