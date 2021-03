Messina, in fiera si corre... ai ripari: ecco le nuove tende anti-pioggia

Si corre ai ripari in fiera, è proprio il caso di dire, per cercare di rendere meno disagevole l’attesa delle persone che devono vaccinarsi nel grande Hub realizzato all’interno della cittadella di viale della libertà. Nuove tende completamente chiuse si sono aggiunte ai gazebo che erano stati allestiti nei scorsi giorni. Diversi anziani in questa ennesima giornata di pioggia hanno trovato riparo all’interno di queste strutture realizzate nello spazio antistante i due padiglioni. Intanto anche oggi sarà possibile per le categorie che sono già state attivate - e quindi coloro i quali hanno fra i 70 e i 79 anni, i docenti e le forze dell’ordine - la vaccinazione senza una prenotazione specifica a partire dalle 16 con AstraZeneca. Sono esclusi da questa opportunità tutte le altre categorie o coloro i quali devono ricevere un vaccino diverso per problemi di idoneità.

