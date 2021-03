Messina, in Aula il dibattito sul waterfront

L’antipasto è stato consumato mercoledì scorso, quando in commissione Urbanistica il presidente dell’Autorità di sistema portuale, Mario Mega, ha spiegato quali sono i piani – quelli già previsti e quelli possibili – sulla cittadella fieristica e l’intero affaccio a mare. Oggi c’è il piatto “principale”, perché in consiglio comunale si discuterà una mozione che, se approvata, arriverà direttamente sulle scrivanie del presidente della Regione Nello Musumeci, a Palermo, e del sindaco Cateno De Luca, a Messina. È la mozione presentata dal gruppo Sicilia Futura, dal titolo eloquente: “Un nuovo patto per l’affaccio a mare di Messina”.

Verrà discussa oggi alle 18 e prevede una serie di richieste. La prima è rivolta al presidente della Regione: «Modificare la perimetrazione delle aree di competenza dell'Autorità di Sistema portuale dello Stretto ed affidare al Comune le aree ricadenti nel demanio marittimo regionale comprese tra il torrente Boccetta ed Annunziata e quelle comprese tra il torrente Portalegni e quelle del Porto di Tremestieri». Secondo punto: «Contrattare con il Governo nazionale il trasferimento alla Regione delle risorse e delle competenze già destinate all'Authority o ad altri Enti per interventi da attuare» in quelle aree. Terzo: «Individuare una nuova area nella quale realizzare il progetto del nuovo teatro, oggi previsto nell'area di sedime del vecchio "teatro in fiera", con la conseguente liberazione della medesima area».

