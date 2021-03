Messina, affaccio ex quartiere fieristico: rinviato il Consiglio comunale

Rinviata a data da destinarsi (probabilmente sabato prossimo) la seduta di consiglio comunale in cui si discuterà della mozione presentata da Sicilia Futura sull’affaccio a mare e l’area dell’ex quartiere fieristico. Venerdì, infatti, è stata notificata all’ufficio di presidenza del Consiglio la sentenza della Corte d’appello di Messina su Gettonopoli, che vede tra i condannati in via definitiva sue attuali consiglieri comunali: Benedetto Vaccarino di Ora Sicilia e Giovanna Crifò di Forza Italia.

Sarà dunque necessario, prima di proseguire con i lavori d’Aula, procedere alla surroga dei due consiglieri, a questo punto decaduti. Al loro posto a Palazzo Zanca subentreranno Sebastiano Tamà e Rita La Paglia, che già in passato hanno ricoperto questo ruolo, non in Forza Italia ma nell’Mpa il primo e in Sicilia Futura la seconda.

© Riproduzione riservata