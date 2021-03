Gualtieri Sicaminò, compleanno... con amici e parenti: sanzionati i partecipanti

Blitz dei carabinieri in un plesso che ospita abitazioni di edilizia comunale, a Gualtieri Sicaminò. Da quanto emerge, le forze dell'ordine, a seguito di segnalazioni inoltrate da alcuni cittadini, sono intervenute per accertare se in una delle case del condominio si stesse svolgendo una festa di compleanno estesa a circa 20 persone, tra cui amici e parenti, violando così le norme in tema di divieto di assembramenti prescritte dal Dpcm. Dalle verifiche eseguite, pare che sia stata confermata la presenza del numero consistente di persone, intente proprio a festeggiare la ricorrenza. All'esito dei controlli, i carabinieri avrebbero quindi sanzionato i partecipanti come previsto dalla legge. Sul luogo sono sopraggiunte due pattuglie dei carabinieri la cui presenza ha destato apprensione tra i residenti.

