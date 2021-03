Anticipato alle 16 il secondo “vax day” in Fiera. Fino alle 22 di stasera (21 marzo), dunque, potrà sottoporsi alla vaccinazione con AstraZeneca anche chi, tra gli aventi diritto (target 70-79 anni, insegnanti e forze dell’ordine), non ha prenotazione oppure è prenotato per i prossimi giorni. Basterà presentarsi con la tessera sanitaria.

