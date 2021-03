Da Giardini a Taormina piovono lapilli e cenere lavica dall'Etna

Piovono lapilli e cenere lavica dall'Etna e lo spettacolare fenomeno ha raggiunto anche la Zona ionica, dove l'ennesimo parossismo ha portato alla caduta di terra nera e pietre su Giardini Naxos. La cenere del vulcano ha interessato anche la frazione di Trappitello a Taormina. I residenti hanno accolto il fenomeno con stupore e curiosità ma non sono mancati i primi disagi per il traffico veicolare.

La terra ha "colorato" di nero le strade e le auto. La nube di cenere lavica rimane in zona e potrebbe ora raggiungere anche il centro storico della Perla dello Ionio. Anche nelle scorse ore (come ormai da giorni), sempre dall'Etna in eruzione, si erano uditi forti boati che sono stati sentiti, nelle proprie abitazioni, dai cittadini di Taormina e Giardini.

