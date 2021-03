Coronavirus, casi in aumento nelle scuole a Milazzo. Il sindaco chiude gli istituti

Aumentano i casi Covid nelle scuole e il sindaco, su " consiglio" dell'Asp, decide la chiusura sino al 7 aprile. A Milazzo il coronavirus sembra aver preso di mira la fascia dei più giovani e la situazione delle scuole è diventata preoccupante sia alle medie che alle superiori. Così ieri il primo cittadino ha firmato l'ordinanza che dispone la sospensione delle attività in presenza da oggi sino al 6 aprile. Si ritornerà dunque subito dopo Pasqua, mercoledì 7. Le lezioni si svolgeranno con ricorso alla didattica a distanza. "In considerazione dell’aumento di casi di Covid registrati tra gli studenti e il personale scolastico in questi giorni ¬ ha detto il sindaco Giuseppe Midili ¬ per contenere la diffusione del virus e per esigenza della salute pubblica, l'Asp ha fortemente consigliato la sospensione dell'attività didattica nelle scuole che ricadono nel territorio di Milazzo e sulla scorta di ciò ho deciso di emettere l’ordinanza”.

