Messina, picchiava e minacciava di morte i genitori. In manette un 29enne

I poliziotti delle volanti di Messina hanno eseguito la misura degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, nei confronti di un messinese di 29 anni per maltrattamenti in famiglia. Vittime i genitori, ai quali non ha risparmiato vessazioni fisiche e morali, con insulti offensivi e minacce di morte per ottenere somme di denaro per acquistare droga.

I ripetuti atti di violenza e minaccia hanno costretto le vittime a vivere in uno stato di ansia, di paura e timore per la loro incolumità. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso altro domicilio.

