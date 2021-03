Fiera di Messina, ancora disagi e ressa per i vaccini

A circa 10 giorni dall’apertura non sono stati ancora del tutto risolti i problemi all’esterno della struttura che in fiera ospita il centro vaccinale principale della città di Messina. Anche questa mattina decine di persone sono in attesa fuori dai due padiglioni con i disagi di chi è costretto ad attendere in piedi e con una temperatura tutt’altro che confortante. Anche ieri durante un acquazzone non è stato facile per tutti trovare riparo, inoltre molti cittadini si recano in fiera per chiedere informazioni sul loro turno o sulla prenotazione che non riescono a completare per problemi nel sistema informatico.

La creazione di punti di attesa coperti e di informazione al pubblico all’ingresso potrebbero in qualche modo evitare anche dei pericolosi assembramenti nei pressi delle porte di ingresso man mano che i numeri delle vaccinazioni quotidiane cresceranno.

Oggi si potranno vaccinare solo coloro i quali hanno una prenotazione nella lista degli estremamente vulnerabili. In giornata sono invece attese le prime risposte a coloro i quali da ieri hanno cominciato ad inviare le e-mail per segnalare la difficoltà a prenotarsi sulla piattaforma digitale ma che comunque fanno parte della medesima categoria che viene vaccinata con Pfizer.

L’Ufficio commissariale inoltre in queste ore sta rispondendo alle numerose e-mail ricevute all’indirizzo prenotazioni.anomalie@asp.messina.it inviate da persone aventi diritto al vaccino e che hanno avuto difficoltà a prenotarsi per qualunque motivo (codice di esenzione non rilevato, anomalie con tessera sanitaria, ecc) nella piattaforma o al numero verde gestito a livello nazionale; tra questi, anche quelli che erano già prenotati per Astrazeneca ma sono risultati inidonei in sede di anamnesi a questo vaccino e non riuscivano a “riprenotarsi” sul portale, dunque possono richiedere l’appuntamento per email.

Intanto, sempre in mattinata, all'hub della fiera è stato osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime del covid in Italia. L‘iniziativa voluta dal commissario per l’Emergenza di Messina Alberto Firenze ha coinvolto sia il personale impiegato nei due padiglioni sia gli utenti in attesa di ricevere la somministrazione.

Tra ieri e oggi oltre 1600 dosi Pfizer per persone “vulnerabili”. Si attende la decisione dell’EMA su Astrazeneca per accelerare ulteriormente la campagna vaccinale. Da ieri sono operativi anche i farmacisti della Scuola di specializzazione in Farmacia ospedaliera come preparatori delle dosi grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali dell’Università di Messina, diretto da Emanuela Esposito. Il team di giovani farmacisti è coordinato da Alfina Rossitto, responsabile della Farmacia dell’ASP di Messina, direttore UOC Assistenza Farmaceutica Territoriale e referente Task Force regionale vaccini.

