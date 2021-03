Stop ai vaccini nella fiera di Messina. Firenze: "Scelta inspiegabile".

Qualcuno ha anche pensato che si trattasse di uno scherzo. Invece lo stop alle somministrazioni di AstraZeneca era assolutamente vero. Alle 16 la maggior parte delle dosi giornaliere previste dal programma della cittadella del vaccino in Fiera erano già state fatte. Un paio di persone erano già nella saletta delle somministrazioni e aspettavano solo di sentire al braccio il pizzico dell’iniezione per liberarsi dalla paura del Covid. E invece, proprio in quel momento è arrivato l’ordine di bloccare ogni somministrazione. Mancavano una cinquantina di cittadini da “servire”. In precedenza erano avvenute 365 somministrazioni, sui 438 over 70 che si erano registrati.

«Non sono molto convinto da questa decisione – dice il commissario per l’emergenza Covid a Messina Alberto Firenze – In questo momento mi sembra un danno e non ho capito che cosa sia successo. Ne prendiamo atto ma è inspiegabile».

Dunque l’hub in Fiera, in attesa delle decisioni dell’Aifa, oggi, non vaccinerà altre persone. D’altro canto i depositi erano carichi di 5000 dosi di AstraZeneca, mentre gli altri marchi sono destinati a ospedali e prestazioni domiciliari ( in carico ci sono 2390 Pfizer a Messina). «Approfitteremo di questa giornata per rivedere lo sviluppo del programma – conclude Firenze – con il personale che abbiamo potremo rafforzare la vaccinazione a casa e se lo stop dovesse proseguire potremo immaginare anche di usare la Fiera per gli ultraottantenni che dovrebbero andare in ospedale. Nel nostro hub c’è una postazione mobile di rianimazione che garantirebbe una somministrazione in sicurezza».

