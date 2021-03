Messina, 34enne dà in escandescenze e aggredisce i poliziotti

I poliziotti delle Volanti di Messina hanno arrestato un cittadino di nazionalità nigeriana, senza fissa dimora, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso, inoltre, è stato denunciato per il reato di porto d’armi o oggetti atti ad offendere.

La vicenda

Ieri mattina, intorno alle 8, in zona stazione ferroviaria, l’uomo si era sdraiato davanti a un portone impedendo il transito. Il 34enne, già arrestato nel 2019 per reati simili, alla vista degli agenti, che gli chiedevano le generalità, è scappato, estraendo un coltello con cui minacciava di tagliare la gola. In seconda battuta, l'uomo ha iniziato a urlare e ad accanirsi sulle auto in transito, generando tensione tra i passanti. L'ira del 34enne non si è placata neanche quando i poliziotti lo hanno bloccato. Stamattina il processo per direttissima.

