Barcellona, mancano pazienti over 80 e le dosi di vaccino finiscono nella spazzatura

Dosi di vaccini Pfizer e Moderna, sprecati e finiti tra i rifiuti per mancanza di pazienti over 80. Al Centro vaccini realizzato all'interno del Presidio territoriale assistenziale dell'ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona, l'ultima emergenza è rappresentata dalle dosi di vaccino non somministrate, per la mancata presentazione di pazienti prenotati, che sarebbero finite sabato scorso tra i rifiuti speciali da smaltire. Più che un’emergenza, un caso sul quale ora occorre fare subito chiarezza.

Non sono state, infatti, previste nell'organizzazione del sistema di prenotazione, liste di attesa in grado di consentire agli operatori sanitari – con procedure trasparenti – una rapida sostituzione del paziente che non si è presentato nel Centro vaccinazioni allestito all'interno del Pta.

La rivelazione su quanto accaduto nello scorso week-end è stata fatta dallo stesso personale in servizio al Centro vaccinazioni, in particolare un dirigente medico che ha scritto una lettera dettagliata all'on. Tommaso Calderone, nella sua qualità di componente della Commissione Salute dell'Ars. Solo ieri in mattinata di quanto avvenuto tra venerdì e sabato è stata informata anche la direttrice sanitaria del presidio ospedaliero da cui dipende anche il Centro vaccini Felicia Laquidara.

