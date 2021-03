Stop ad AstraZeneca: sospesa la vaccinazione all'hub della fiera di Messina

Sospesa la vaccinazione nei due padiglioni della Fiera di Messina: è questa la conseguenza del provvedimento con cui l'Aifa ha stoppato le somministrazioni del vaccino AstraZeneca in tutta Italia.

I due padiglioni da circa una settimana erano diventati il polo vaccinale della città peloritana, ma adesso sono state sospese le vaccinazioni che erano in totale prevalenza effettuate proprio con AstraZeneca. Per quanto riguarda, invece, le prenotazioni degli altri vaccini, Pfizer e Moderna, invece si procederà regolarmente. Molti dei soggetti over 80 prenotati nelle strutture ospedaliere cittadine, ad esempio il Policlinico di Messina, sono stati infatti dirottati verso l'hub della Fiera.

Nonostante il "caos" scoppiato negli ultimi giorni con il ritiro di alcuni lotti in Italia e la sospensione del vaccino in diversi stati, a Messina non si erano registrati particolari defezioni nelle prenotazioni di AstraZeneca. Ecco il provvedimento con cui l'Agenzia Italiana del Farmaco ha "stoppato" le somministrazioni del vaccino prodotto dall'azienda biofarmaceutica anglo-svedese.

L'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, terrà alle 18.30, a Palazzo Orleans (Sala Alessi), una conferenza stampa dopo la decisione dell'Agenzia italiana del farmaco di estendere, in via precauzionale, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale.

"A questo punto, noi per primi, attendiamo risposte dalle autorità sanitarie europee e nazionali - ha detto invece il presidente della Regione Nello Musumeci - Tutti i nostri hub vaccinali, approntati per garantire migliaia di somministrazioni giornaliere, sono pronti alla riconversione delle dosi #AstraZeneca bloccate, doverosamente, con altri vaccini. I siciliani hanno diritto a veder tutelata la loro #salute! Nessuna polemica, ma al Governo nazionale chiedo di aiutare chi è sul territorio a spiegare ai cittadini come comportarsi. Non si può mettere in discussione la campagna vaccinale. Tutti vogliamo tornare a vivere!

