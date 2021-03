Scuole a Messina, ritorna in presenza il "Verona Trento-Boer"

Si riprende in presenza domani al comprensivo Verona Trento dopo la sospensione delle vaccinazioni all'hub della Fiera determinata dallo stop ai vaccini AstraZeneca. Le classi del comprensivo di via XXIV maggio sarebbero rimaste chiuse sino a lunedì per consentire ai docenti di sottoporsi ai vaccini che in molti casi hanno provocato stati febbrili.

Di fatto l'intera scuola era in Dad dal 2 marzo scorso. Niente vaccini, niente dad, si torna in aula. La decisione del preside Santi Longo sarà presa presumibilmente nelle prossime ore anche da altri dirigenti scolastici che avevano sospeso le lezioni in presenza.

© Riproduzione riservata