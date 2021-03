Messina, uomo accusato di maltrattamenti in famiglia aggredisce gli agenti: arrestato

Arrestato in flagranza di un quarantenne ritenuto responsabile dei reati di maltrattamento in famiglia, atti persecutori, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Vittime l’ex compagna e i due figli minori. A lanciare l'allarme è stata la donna che ha chiesto l'aiuto dei poliziotti perché preoccupata per la sicurezza dei propri figli, dai quali aveva ricevuto una telefonata con cui comunicavano che il papà, in preda all’ira, li aveva mandati via di casa.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno subito le invettive dell'uomo che, allo stesso tempo, tentava di aggredire l’ex compagna. La donna è riuscita a salvarsi, grazie all'aiuto dei poliziotti, rifugiandosi nella propria autovettura.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il quarantenne non è nuovo a questi episodi di violenza nei confronti della donna. L’arrestato è stato trasferito nel cercere di Gazzi.

