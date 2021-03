Hub in Fiera a Messina, aperto il secondo padiglione. Ieri 130 inidonei o assenti

La casa dei vaccini diventa sempre più grande. Ieri, con due giorni d’anticipo sul programma, è stato aperto anche il secondo padiglione della cittadella fieristica, il 7B. Ed è stato particolarmente utile per gestire un’altra mattinata in cui si è assistito ad un gran numero di presenze contemporanee di cittadini che si dovevano vaccinare e, specie nel caso dei più anziani, dei loro accompagnatori. Infatti intorno alle 11 diverse decine di persone sono state deviate verso il secondo padiglione, alleggerendo il peso di una fase, quella dell’attesa, che resta il tallone d’Achille dell’hub inaugurato mercoledì scorso. L’immagine d’impatto è quella di almeno un centinaio di persone nello spazio all’aperto antistante l’area attrezzata di tutto punto per la somministrazione delle dosi. C’è chi è seduto sui gradini, chi sul muretto delle aiuole, chi ha recuperato, grazie ai volontari, una sedia. I più sono in piedi ad attendere il loro turno d’ingresso.

L'anomalia delle prenotazioni

Ma perché accade tutto questo da due giorni a questa parte? Perché le prenotazioni date dal sistema nazionale e regionale ai cittadini sono concentrate fra le 8 e le 11. Ieri, oltre 350 persone si sono presentate, rispettando il loro appuntamento, in questa fascia di tre ore. Le altre 400, invece sono spalmate su tutto il resto della giornata: cioè le altre 9 ore. L’agenda è dunque ingolfata in apertura e leggerissima nel resto della giornata. Né l’Asp né l’ufficio del Commissario Firenze possono gestire gli appuntamenti, ma un intervento sinergico con la Regione risparmierebbe a tutti i disagi e le diverse e giustificate lamentele, specie degli ultrasettantenni. La protezione civile, ieri più presente, ha promesso dei gazebo per l’attesa, intanto, quanto meno è stata resa meno caotica la fase d’ingresso e uscita delle auto.

Ma per eliminare le file di persone all’esterno dell’hub della Fiera (e presto i numeri cresceranno di parecchio) è stata prevista anche la fruizione di un applicazione digitale che prevede un “eliminacode” virtuale che permetterà di arrivare al centro vaccinale, inserendosi in una fila ‘virtuale’ e ricevere notifiche sullo stato di avanzamento dell’ordine di ingresso. Questo eviterebbe di arrivare troppo in anticipo e le inutili attese. L'app si chiama Youline ed è “scaricabile” da tutti gli smartphone. Chi non avesse un telefonino di ultima generazione potrà comunque inserirsi in coda tramite l’operatore che gli stamperà un ticket cartaceo con un orario determinato e lo inserirà in lista.

I numeri delle vaccinazioni: tra i prenotati 130 inidonei o assenti

Sono quelli delle vaccinazioni di ieri. In programma c’erano 756 persone da vaccinare delle categorie 70-79 anni, docenti, comparto giustizia. Le dosi che sono state somministrate sono 626. I 130 che non si sono vaccinati, per la gran parte non sono risultati assenti, piuttosto sono inidonei all’AstraZeneca. Si erano prenotati, forse senza sapere delle limitazioni per alcune patologie, e al momento dell’anamnesi effettuata dai medici dopo la registrazione, hanno scoperto che dovranno attendere altri marche di siero, meno pericolose. Infine, proseguiranno ancora fino ad oggi le vaccinazioni degli avvocati, dei magistrati e del comparto giustizia. Il blocco delle categorie essenziali a Messina scatterà da lunedì, perché per oggi i programmi erano stati già stilati.

