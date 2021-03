Incidente San Pier Niceto, alla guida della “Focus” c’era una minorenne

Si inizia a far luce sull'incidente avvenuto lo scorso 13 febbraio a Milazzo in via dei Giardini, lungo il percorso che collega il viale Gramsci con la via Ciantro, in cui era rimasto gravemente ferito il ragazzino di San Pier Niceto. Dai primi accertamenti pare che alla guida della Ford Focus station wagon ci fosse una minorenne. Un sospetto iniziale che sembra trovare conferme. Nel frattempo, il 13enne di San Pier Niceto, ricoverato al Policlinico di Messina nel reparto di Neurochirurgia, dovrà, a breve, affrontare un delicato intervento. In questo difficile momento, i genitori «desiderano soltanto che l'operazione chirurgica possa dare l'esito sperato. Mentre, sul fronte delle indagini, auspicano che la giustizia faccia il proprio corso».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata