Due atleti e un istruttore di nuoto positivi, a Milazzo 40 persone in quarantena. Erano reduci dalle gare

Un focolaio si registra a Milazzo ma coinvolge anche l'hinterland. Due atleti e un istruttore di nuoto risultano positivi al Coronavirus. E quaranta persone, tra atleti e parenti dei nuotatori, come contatti diretti, sono stati posti in quarantena per 14 giorni in attesa dei due tamponi molecolari di controllo. I contagi sarebbero avvenuti durante le prove tricolori di categoria su base regionale, di nuoto che si è disputato domenica a Paternò. Il gruppo di atleti a quanto pare viaggiava sullo stesso pullman.

Sotto stretta osservazione anche le scuole frequentate dai giovani nuotatori non solo a Milazzo ma anche nei comuni vicini. Tutti gli atleti, 72 ore prima di scendere in acqua, devono presentare un certificato di negatività al virus dopo aver effettuato un tampone rapido. E durante la gare la Fin impone rigidissime misure di sicurezza vietando l'ingresso al pubblico e contingentando le presenze di atleti e istruttori.

