Messina, anche i medici di famiglia iniziano a vaccinare: probabile via la prossima settimana

Potrebbero cominciare nella prossima settimana le vaccinazioni dei medici di medicina generale nella provincia di Messina. Oggi un incontro fra il presidente dell’ordine dei medici Giacomo Caudo e il direttore generale dell’Asp Dino Alagna ha chiarito gli ultimi dettagli dell’atteso accordo.

I medici di medicina generale avranno come priorità la vaccinazione a domicilio degli over 80. A tutti loro sarà chiesto di aderire alla campagna in una o più delle quattro modalità previste: o allo studio, o nei presidi dell’Asp, ai centri vaccinali o in unità mobili. In città sono 3000 gli over 80 che hanno bisogno della vaccinazione a domicilio, 11.000 in tutta la provincia.

