Messina, al via le vaccinazioni anti-Covid per i lavoratori dei servizi ambientali

Le due Società di Regolamentazione Rifiuti (Srr) di Messina Area Metropolitana e Messina Provincia, su richiesta dell'assessorato della Salute della Regione Sicilia, inoltrata con nota dello scorso 9 marzo, hanno da poco comunicato alle Organizzazioni Sindacali di aver inviato l'istanza a tutte le aziende del comparto rifiuti sul territorio di produrre gli elenchi del personale per l'avvio del piano vaccinazioni e l'individuazione delle sedi e della calendarizzazione.

"Finalmente una buona notizia - dichiarano Carmelo Pino di Fp Cgil e Michele Barresi di UIltrasporti Messina - sono oltre 1300 i lavoratori del comparto rifiuti interessati nel comprensorio messinese che va dai comuni dell'Alcantara a S. Agata di Militello inseriti negli organici della Srr, sono 570 solo quelli di MessinaServizi Bene Comune, gestore del servizio nel capoluogo. La macchina delle vaccinazioni, dopo tanti solleciti, finalmente si muove - continuano i sindacati - e auspichiamo che in tempi brevi siano coinvolti tutti i lavoratori dei servizi essenziali che in questo anno di grandi difficoltà dovute alla pandemia hanno sempre garantito la prosecuzione delle attività operando in prima linea. Auspichiamo che la vaccinazione rappresenti il superamento di una fase difficile per la sicurezza sul lavoro in un comparto troppo esposto al rischio contagio in questo anno. Riteniamo che la vaccinazione, sebbene non obbligatoria e libera scelta dell'individuo, rappresenti oltre che una protezione dai rischi del contagio del lavoratore, anche un gesto di rispetto per il prossimo e per la comunità ed in questo senso come sindacati abbiamo accolto l'invito delle SRR al massimo coinvolgimento dei lavoratori e garantiamo la totale collaborazione delle nostre strutture territoriali".

