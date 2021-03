I dubbi sulla gestione pluriennale dello stadio Scoglio: i tempi si allungano?

Il bando per la gestione pluriennale dello stadio Franco Scoglio è sotto “esame” fin dalla sua genesi. E anche nel precedente di diversi anni fa, quando il calcio messinese viveva periodi decisamente migliori, fu proprio la gestione dell’impianto e il relativo bando (che allora comprendeva anche il Celeste) a generare le maggiori polemiche.

Nei giorni scorsi abbiamo esaminato i verbali di gara, pubblicati dal Comune in vista della prossima seduta pubblica, fissata per il 16 marzo. Quel che si sa fin dal principio è che è stata presentata una sola offerta, da parte del Football Club Messina, quel che è emerso dai verbali è, tra l’altro, che la valutazione dell’offerta tecnica ha ottenuto 39,73 punti su un massimo di 70 e che la società ha presentato un piano di investimenti da 141 milioni di euro, per rientrare dal quale servirebbe una gestione di 99 anni, e non di 30 come previsto dal bando.

A sollevare alcuni dubbi, adesso, è il consigliere comunale del Pd Alessandro Russo, il quale ricorda, in premessa, che «tra i requisiti del bando è previsto che i proponenti le offerte non debbano versare nei confronti del Comune in condizioni di situazione debitoria “liquida ed esigibile”, ma anche l’aver gestito per almeno tre anni impianti sportivi contenenti almeno 10.000 spettatori e un fatturato che deve avere una totalità minima di 600.000 euro in tre anni di gestione».

Diversi dubbi, dunque, che sarebbero già insorti anche a Palazzo Zanca. Al punto che i tempi dell’iter parrebbero destinati ad allungarsi.

