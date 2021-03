Delitto Alfano, parte civile chiede sequestro del fascicolo

L’avvocato Fabio Repici, difensore di Sonia Alfano, figlia del giornalista Beppe Alfano ucciso dalla mafia nel 1993 a Barcellona Pozzo di Gotto, ha chiesto alla procura di Reggio Calabria il «sequestro preventivo» del fascicolo relativo al processo di revisione pendente dinanzi alla Corte di appello di Reggio Calabria su istanza di Giuseppe Gullotti. Quest’ultimo, che è stato condannato in via definitiva, con sentenza passata in giudicato nel 1999, per l’omicidio Alfano, il prossimo 10 giugno sarà a giudizio dinanzi al collegio del Tribunale penale di Reggio Calabria con l’accusa di corruzione in atti giudiziari, commessa al fine di ottenere la revisione della condanna per l’omicidio Alfano. Il gup di Reggio Calabria, infatti, nel febbraio scorso ha disposto il rinvio a giudizio del capomafia di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Gullotti, per corruzione in atti giudiziari con l’aggravante mafiosa. La figlia del giornalista si è costituita parte civile. L’imputazione è in concorso con il magistrato Olindo Canali, già pubblico ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, e il collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico, per entrambi è in corso il giudizio abbreviato. Il processo si celebra a Reggio Calabria a causa del coinvolgimento di Canali, all’epoca in servizio nel distretto giudiziario di Messina.

