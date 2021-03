Messina, otto nuove stabilizzazioni all'Irccs Neurolesi

All’ IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” proseguono le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato. Dopo i diversi step di stabilizzazione degli scorsi mesi, è in atto l’immissione in ruolo di una lista di professionisti che potenzieranno l’organico. Oggi è stata la volta di 6 Fisioterapisti, 1 Logopedista e 1 Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Massima la soddisfazione espressa dai vertici del nosocomio di Contrada Casazza per il significativo traguardo raggiunto. L’iter già avviato, che continuerà nel corso dei prossimi mesi, consentirà di portare a compimento l’impegno assunto verso questi lavoratori, risorse importanti, impegnate in vari settori e aree strategiche, cui viene finalmente garantita la stabilità occupazionale. Una bella pagina quella odierna, resa possibile dall’impegno costante portato avanti nel corso di questi anni e tradotto con gli importanti provvedimenti adottati dall’Istituto.

