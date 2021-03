Contagi nelle scuole di Messina: 1 positivo al Verona Trento, 4 classi passano in dad

Dopo i contagi che si sono verificati all'istituto superiore “Antonello” di viale Giostra a Messina, il virus ha “colpito” anche il vicino plesso del “Verona Trento-Majorana”. Un alunno è infatti risultato positivo al Covid-19 e per l'intera classe e il corpo docente è stata attivata la dad per 15 giorni. Per motivi organizzativi – come specifica una circolare della dirigente scolatica Simonetta Di Prima – anche altre tre classi seguiranno le lezioni a distanza.

