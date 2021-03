Picciolo a Musumeci: "Patto per le aree strategiche di Messina. Teatro in Fiera ricostruito altrove"

Lettera aperte del segretario regionale di Sicilia Futura, Beppe Picciolo, al presidente della Regione, Nello Musumeci. “Mediante un nuovo patto tra tutti gli attori istituzionali, come già avvenuto per la “Falce”, occorre un segnale forte ed inequivocabile che portino la Politica Regionale e quella del Consiglio Comunale a maturare scelte innovative per una nuova “mission” sulle aree strategiche di Messina, con una idea chiara e condivisa per lo sviluppo urbanistico, economico, sociale e culturale della tredicesima città d'Italia”.

Le richieste che facciamo al Presidente Musumeci, sono riassunte in tre punti:

1) Modifica della perimetrazione delle aree di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto ed affidamento al Comune di Messina delle aree ricadenti nel demanio marittimo regionale comprese tra il torrente Boccetta ed Annunziata e quelle comprese tra il torrente Portalegni e quelle del Porto di Tremestieri;

2) Contrattazione con il Governo Nazionale per il trasferimento alla Regione Siciliana delle risorse e delle competenze già destinate all'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e/o ad altri Enti per interventi da attuare nelle succitate aree;

3) Individuazione di una nuova area nella quale realizzare il progetto del nuovo teatro, oggi previsto nell'area del vecchio "Teatro in Fiera" con la conseguente liberazione della medesima area.

