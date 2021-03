Erosione costiera a Messina: "Fondi insufficienti per ultimare i lavori"

Sui lavori di ripascimento di Galati Marina si assiste ormai ai botta e riposta dei politici di turno. Alle dichiarazioni di entusiasmo legate al completamento del vitale appalto adesso fanno eco le preoccupazioni di chi, invece, vede materializzarsi un ostacolo non di poco conto. Come sempre, in mezzo si colloca la realtà dei fatti, che coincide con gli ultimi interventi non ancora avviati e attesi con molta ansia dai residenti nella zona. «A Galati Marina si va verso la ripresa dei lavori ma i soldi non bastano, l’Ars intervenga», ha affermato il deputato M5S all’Ars Antonio De Luca, dopo aver incontrato il responsabile unico del procedimento e il commissario Antonio De Luca per fare il punto della situazione. La conferenza dei servizi, propedeutica all’avvio del cantiere per la realizzazione dell’opera necessaria alla protezione e al risanamento del tratto di litorale che va da Santa Margherita a Galati Marina, si è conclusa pochi giorni fa con il parere favorevole di tutti gli enti preposti, compresa la Sovrintendenza del mare. «Dall’approfondimento effettuato con gli uffici – ha aggiunto De Luca – è emerso però che il progetto rischia di rimanere incompleto perché non bastano i soldi. Ho quindi immediatamente depositato in Finanziaria un emendamento, approvato in commissione Bilancio, per superare l’impasse e completare l’opera senza rallentamenti. I cittadini dopo avere atteso tanto, hanno diritto a vedere l’opera completata nel più breve tempo possibile nella sua interezza».

