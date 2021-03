Un campione in classe, Silvia Bosurgi incontra gli alunni dell'Ic "Cannizzaro Galatti" di Messina

Una campionessa in classe. L'Istituto comprensivo Cannizzaro-Galatti continua il suo percorso nel mondo dello sport. Nonostante le chiusure degli impianti, i rigidi protocolli da seguire per la sicurezza e le perplessità dettate dalle pandemia, l'indirizzo sportivo dell''Istituto comprensivo "Cannizzaro-Galatti" - diretto dalla dott.ssa Egle Cacciola - continua la sua attività rimodulata all'interno della scuola. Gli allenamenti si svolgono regolarmente negli ampi spazi che la scuola mette a disposizione per i nostri giovani atleti. Ad arricchire la programmazione anche gli interessanti incontri con personaggi di spicco del mondo sportivo.

Domani la classe prima A (indirizzo sportivo) incontrerà in remoto l'atleta Silvia Bosurgi. Ex pallanuotista italiana, ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi olimpici di Atene 2004. I nostri alunni avranno la possibilità di confrontarsi con un personaggio di rilievo del mondo dello sport che gentilmente si è reso disponibile per appagare tutte le curiosità che i nostri ragazzi metteranno in evidenza.

© Riproduzione riservata