Messina, la Polfer salva un allocco sui binari della stazione

Era rimasto a terra sotto un treno fermo ai binari della stazione ferroviaria di Messina, con diverse ferite e un’ala spezzata, un piccolo “allocco”, un uccello rapace della famiglia degli Strigidi appartenenti a fauna protetta. È stato recuperato e messo in salvo dagli operatori della Polizia ferroviaria di Messina durante un servizio di vigilanza. In particolare, gli agenti, alla stazione centrale di Messina, dopo aver udito una sorta di gemito provenire dai binari, hanno intuito che probabilmente un animale stava soffrendo e, avvicinatisi ad una carrozza in sosta nei pressi, hanno scorto a terra il volatile.

Con molta delicatezza, sono riusciti a rimuovere il rapace dai binari e, una volta posto in una scatola, lo hanno portato in ufficio in attesa dell’intervento degli organi competenti. Di lì a poco si è presentato il responsabile del Centro recupero fauna selvatica, gestito dall’associazione Mediterranea della Natura. La veterinaria, dopo un primo controllo, si è espressa positivamente sulla pronta guarigione dell’allocco che è quindi stato portato via per le cure del caso. Contattata successivamente, gli agenti Polfer hanno appreso che il rapace, pur avendo un’ala spezzata e un trauma cranico, si sarebbe ripreso in tempi brevi grazie alla tempestività del loro intervento.

