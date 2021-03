E’ morto il giornalista Federico Fugali, già capo ufficio stampa dell’Ateneo di Messina

Il dottor Federico Fugali, giornalista, e già Capo Ufficio Stampa dell’Università di Messina, dopo aver combattuto una spietata malattia, ha lasciato la vita terrena.

Fugali si era laureato in Economia e Commercio ed è stato in servizio nell’Ateneo peloritano dal 1975, era stato Capo ufficio Stipendi dal 1988 al 1993 e successivamente responsabile del Settore Comunicazione fino al suo pensionamento. Uomo generoso e perbene, Fugali lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che lo hanno conosciuto avendo ricoperto per molti anni il ruolo di capo settore Comunicazione e Urp dell’Ateneo.

Alla famiglia del Dott. Fugali va il cordoglio di tutti i colleghi. I funerali saranno celebrati oggi, 5 marzo alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Luca.