Santo Stefano di Camastra, incidente in barca. Muore annegato un medico di Mistretta

Tragedia in mare. Un uomo è morto stamani, poco dopo le 12, nelle acque antistanti Santo Stefano di Camastra. Si tratta di Mario Russa, 70enne, ginecologo in pensione originario di Mistretta, dove aveva lavorato per anni all'ospedale. L'uomo era impegnato in una battuta di pesca amatoriale assieme ad un amico, a bordo di una lancia di tre metri. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la lenza si sia attorcigliata all'elica a causa anche delle condizioni meteomarine. Nonostante la bella giornata, infatti, la brezza aveva cominciato ad increspare le acque. A quel punto, nel tentativo di intervenire Russa sarebbe finito in mare, perdendo conoscenza probabilmente per un malore. L'uomo che lo accompagnava si sarebbe tuffato per aiutare l'amico. Immediati i soccorsi, con il corpo del 70enne recuperato da altri pescatori di un'imbarcazione che si trovava nelle vicinanze. Inutili i tentativi di rianimare l’anziano. Sconvolte le comunità di Santo Stefano e Mistretta dove il professionista era molto stimato.

