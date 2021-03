Messina, il ritorno in aula al 75% fa tornare l’incubo dei doppi orari

Resta interlocutoria la questione legata al trasporto per le scuole superiori che sono chiamate in questi giorni ad ad aumentare il numero di studenti contemporaneamente presenti in aula. In città, in questa settimana sono stati solo due gli istituti, ma tre i plessi, che hanno già attivato l’opzione che ha portato fino al 75% del totale i ragazzi in classe. Si tratta dei licei classici Maurolico e La Farina e dell’artistico Basile che, amministrativamente, è legato all’istituto di via Oratorio della Pace. In tutta la provincia, in questa settimana, sono stati solo 8 su 32 i presidi, ad aver alzato l’asticella. Questo numero ridotto non ha prodotto chissà quale rivoluzione nell’ambito dei trasporti locali e intercomunali, ma in prospettiva, quando altri istituti si adegueranno a questo innalzamento del numeri di studenti in presenza, che cosa potrà cambiare? In città tocca all’Atm dare delle risposte, sia pur in un contesto di sinergia con le istituzioni.

