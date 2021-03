Il prefetto Librizzi lascia Messina e va a Catania. In riva allo Stretto arriva la dott.ssa Di Stani

Il prefetto Maria Carmela Librizzi lascia Messina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti movimenti. La Librizzi, rimasta in riva allo Stretto per tre anni, andrà a Catania. A Messina arriva la dottoressa Cosima Di Stani, attualmente prefetto di Caltanissetta e in passato anche prefetto di Crotone, mentre la dottoressa Chiara Armenia svolgerà le funzioni di prefetto di Caltanissetta. La dottoressa Alessandra Camporota da Direttore Centrale degli Affari dei Culti e per l’Amministrazione del Fondo edifici di culto, presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, è destinata a svolgere le funzioni di Prefetto di Modena.

© Riproduzione riservata