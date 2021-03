Ennesimo primato negativo: Messina è la città d'Italia che spende di meno per i servizi per l'infanzia

La città sopra i 200 mila abitanti che spende di meno per i servizi per l’infanzia è Messina con 3,95 euro ad abitante. Lo rivela il Rapporto Sud del Sole 24 Ore in edicola domani in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna che dedica l’apertura al focus sui Servizi all’infanzia riportando i dati dell’indagine della Fondazione Openpolis (fondazione indipendente e senza scopo di lucro).

Lo studio è basato sui bilanci dei consuntivi dei Comuni italiani nel 2019 depositati presso la Ragioneria generale dello Stato e pubblicati sulla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. Va detto però, spiega il Rapporto Sud, che il Sud da tempo è penalizzato nella distribuzione delle risorse nazionali - tra cui quelle destinate agli asili nido - per il ricorso attuato per molti anni al criterio della spesa storica che di fatto, sebbene parzialmente corretto, ancora penalizza proprio quei Comuni che avrebbero bisogno di maggiori risorse per colmare lacune ormai croniche. Ultima è Messina che, secondo Openpolis, sulla base del bilancio consuntivo del 2019, ha speso 3,95 euro pro capite e in termini assoluti invece 906.402,22 euro. Il Rapporto Sud del Sole 24 Ore dedica ampio spazio alle vertenze Whirlpool, Ilva di Taranto, Fiat Termini Imerese, Jabil di Marcianise, Om Carrelli di Bari, Dema di Brindisi, Matera Ferrosud.

