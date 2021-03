Messina, positivo al covid in giro per la città: denunciato. Aveva anche fornito generalità false

Positivo al covid ma se ne andava liberamente in giro per Messina. Nel corso di un controllo in Pietro Castelli i carabinieri del Comando provinciale hanno fermato un 33enne, gravato da alcuni precedenti di polizia ed originario del villaggio Zafferia, che a bordo della propria autovettura, circolava per il capoluogo sebbene fosse sottoposto al regime di quarantena poiché risultato positivo al virus covid-19. Richiesti i documenti, l’automobilista ha declinato le generalità. Dal riscontro effettuato attraverso le Banche Dati è emerso che, in realtà, la persona aveva falsamente fornito le generalità ed esibito la patente di guida del fratello.

I carabinieri hanno pertanto approfondito gli accertamenti, risalendo alla corretta identità del fermato ed appurando il motivo per il quale aveva fornito le false generalità. Attraverso la consultazione della Banca Dati delle persone in isolamento, i militari dell’Arma hanno verificato che l’uomo era risultato positivo al Covid-19 qualche giorno prima a seguito di un tampone “molecolare” eseguito dall’ASP, e pertanto l’Autorità Sanitaria aveva disposto l’obbligo di restare in isolamento all’interno della propria abitazione. Il 33enne è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Messina per false dichiarazioni sulla propria identità e per la violazione della quarantena che prevede una pena fino a 18 mesi di arresto. La misura di contenimento, infatti, impone in divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per soggetti posti in isolamento per i soggetti dichiarati positivi al Covid-19.

