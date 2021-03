Revisioni auto, boom di centri autorizzati in Calabria (35%) e Sicilia (40,8%) nell'ultimo decennio

Dal 2011 al 2020 in Sicilia il numero dei centri autorizzati ad effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli è passato dalle 517 unità alle 728 unità. In dieci anni, quindi, vi è stata una crescita del 40,8%. La provincia siciliana che ha fatto registrare la maggiore crescita del numero dei centri di revisione auto è stata Palermo (+52,8%), seguita da Agrigento (+49%), Trapani (+41,3%), Ragusa (+38,7%), Catania (+37,9%), Messina (+37,3%), Siracusa (+32,4%), Enna (+30%) e Caltanissetta (+18,2%). I dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 2011 al 2020 in Calabria il numero dei centri autorizzati ad effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli è passato dalle 280 unità alle 378 unità. In dieci anni, quindi, vi è stata una crescita del 35%. La provincia calabrese che ha fatto registrare la maggiore crescita del numero dei centri di revisione auto è stata Crotone (+50%), seguita da Catanzaro (+41,8%), Vibo Valentia (+40,7%), Cosenza (+38,2%) e Reggio Calabria (+18,9%). I dati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. (ITALPRESS).

