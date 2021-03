Lutto nella medicina, addio al professore Cosimo Galletti

È stato un autentico pioniere dell’Otorinolaringoiatria il prof. Cosimo Galletti, che il primo marzo ci ha lasciati, per riunirsi alla sua amata moglie Fulvia, scomparsa di recente. Che ha creduto soprattutto, e fermamente, negli interscambi costanti con i colleghi di tutto il mondo per creare una scuola duratura a Messina. Nella sua lunga ed intensa carriera il prof. Galletti è stato cattedratico di Audiologia e di Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale dell’Università di Messina e direttore della Clinica e della Scuola di specializzazione di Otorinolaringoiatria.

Sotto il suo coordinamento sono stati istituiti i corsi di laurea di Audiometria, di Logopedia e di Tecniche audioprotesiche, che hanno significativamente ampliato l’offerta formativa dell’ateneo peloritano. Tra i fondatori del gruppo siciliano di otorinolaringoiatria, audiologia, foniatria e patologia cervico-facciale, già presidente della Società italiana di Otorinolaringoiatria pediatrica, lascia in tutti il ricordo di un uomo che ha saputo coniugare e far coesistere in un irripetibile equilibrio gli affetti ed il lavoro, il rigore scientifico e l’umanesimo clinico. Con grande semplicità e determinazione si è impegnato senza mai fermarsi per innalzare il livello professionale della scuola messinese e di tutti i suoi numerosi collaboratori ed allievi. La sua innata empatia ed una filosofia di vita aperta alle relazioni umane e scientifiche sono stati i reagenti di un processo virtuoso culminato nell’organizzazione di corsi internazionali annuali, tra i primi in Italia con un taglio teorico-pratico, in cui, oltre alla chirurgia in diretta, il partecipante poteva cimentarsi nella dissezione anatomo-chirurgica.

