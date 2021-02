Siap di Messina a congresso, Silvio Felice eletto nuovo segretario provinciale

In data 27 Febbraio, presso la sala convegni della Caserma N. CALIPARI, si è celebrato il IX Congresso Provinciale del S.I.A.P. di Messina. Un appuntamento importante e di grande spessore democratico per delineare sia la politica sindacale del S.I.A.P. messinese che la struttura interna, organizzato nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni atte a contenere la diffusione del Covid 19. Per tale motivo, sono state intraprese tutte le necessarie precauzioni al fine di garantire il necessario distanziamento sociale, utilizzando anche piattaforme telematiche che hanno consentito di stabilire collegamenti in video conferenza.

I lavori congressuali sono stati presieduti dal Segretario Nazionale S.I.A.P. Luigi Lombardo, il quale ha ampiamente descritto la linea programmatica sindacale, riferendo anche in merito alla pianificazione vaccinale per le forze di Polizia, al rinnovo contrattuale, al riordino delle carriere, alle problematiche di rilevanza nazionale che riguardano in particolare la Polizia di Stato. Ha successivamente esposto all’assise i nuovi assetti sindacali, con particolare riguardo al primario ruolo assunto dal SIAP nel panorama nazionale.

Nel corso del congresso è intervenuto - in collegamento da remoto - anche il segretario nazionale generale Giuseppe Tiani, il quale ha riferito in merito al rinnovo contrattuale, alla specificità delle forze dell’ordine, ai ricorsi in atto, alla ripartizione del FESI, la salvaguardia dei diritti, lo scorrimento delle graduatorie inerenti i concorsi, trattando altresì tutti i temi di interesse quotidiano ed attuale che riguardano nello specifico la Polizia di Stato.

Il segretario generale Giuseppe Tiani ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto fino ad oggi sui diversi territori. Successivamente, si è proceduto con la votazione del Segretario Provinciale, e l’assise all’unanimità ha confermato – per il quinto mandato consecutivo - la rielezione del Segretario Generale Provinciale Silvio Felice.

Il neo eletto Segretario Generale Provinciale Silvio Felice ha nominato la nuova struttura provinciale. L’assise ha ampiamente ringraziato il neo eletto Segretario Generale Provinciale Silvio Felice per l’eccellente lavoro svolto nel corso di questi impegnativi anni, ed ha confermato il sostegno nel proseguire una politica atta a tutelare i diritti dei poliziotti. Buon Lavoro alla nuova struttura provinciale del S.I.A.P. di Messina, che sarà impegnata ad affrontare nuove e difficili sfide in questo surreale periodo che sta vivendo l’intera umanità.

