Spadafora, bimbo di 7 anni si allontana da scuola. La madre presenta denuncia

Sconcerto a seguito dell'allontanamento di uno studente di 7 anni dalla scuola che frequenta, la Primaria "Giuseppe Verdi" di Spadafora. A denunciare il fatto, accaduto ieri, è stata la madre del ragazzino, la quale ha presentato una querela nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico. Come si legge dalle dichiarazioni riportate nel documento di denuncia «il giovane studente, come tutte le mattine, è stato prelevato dal pulmino del comune di Spadafora per essere accompagnato alla scuola primaria. Il bambino, avrebbe riferito alla famiglia di essere stato chiuso in bagno da un altro compagno, del quale non ha rivelato l'identità, e quindi preso dalla paura è uscito dalla finestra del bagno, posto a piano terra, che era aperta, uscendo nel cortile, da dove attraverso il cancello principale, anche questo aperto, si è allontanato». E' stato un passante a notarlo e ad accompagnarlo dai carabinieri. La scuola dovrà adesso rispondere di eventuali responsabilità. Nel frattempo, gli uomini dell'Arma stanno facendo luce sull'accaduto.

