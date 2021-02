Omicidio Bonavera, il 6 aprile i risultati della perizia su Daniela Nicotra

Si concentra su accertamenti specifici e acquisizione di ulteriori prove la fase attuale dell’inchiesta sulla morte di Ylenia Bonavera, la 26enne messinese il cui cuore ha cessato di battere lo scorso 10 dicembre all’ospedale Garibaldi di Catania. Nel Tribunale etneo si è svolta la prima udienza dell’incidente probatorio che dovrà stabilire se l’indagata Daniela Agata Nicotra, rinchiusa in carcere, sia in grado di intendere e di volere e, soprattutto, se lo fosse al momento dell’aggressione in strada, nel quartiere di San Cristoforo.

La madre di Ylenia, la signora Anna Giorgio Piluso, che si è costituita parte civile, chiede verità e giustizia. Così, il suo difensore, l’avvocato Vittoria Santoro ha respinto la tesi dei disturbi psichiatrici addotti dall’avvocato Giovanni Chiara per la sua assistita, la 34enne catanese accusata di omicidio volontario, e individuato come consulente la dottoressa Mariapia Cocivera. Quello nominato dalla Procura, il medico Eugenio Aguglia, inizierà la perizia sullo stato di salute di Daniela Agata Nicotra il 6 aprile e depositerà le risultanze un mese dopo. La prossima udienza è stata fissata l’11 maggio.

© Riproduzione riservata