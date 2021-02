San Pier Niceto, fuori pericolo il 13enne rimasto coinvolto nell'incidente a Milazzo

È stato dichiarato fuori pericolo di vita il ragazzino di San Pier Niceto che lo scorso 13 febbraio era rimasto coinvolto in un incidente autonomo, mentre viaggiava a bordo di una Ford Focus con altre persone in via dei Giardini, a Milazzo. Per il 13enne, il percorso di recupero sarà ancora molto lungo. Dovrà essere sottoposto a un altro delicato intervento chirurgico e affrontare poi la fase riabilitativa. La comunità di San Pier Niceto ha vissuto lunghe settimane di apprensione per l'evolversi delle sue condizioni, apparse gravissime subito dopo l'incidente. Il giovane, sostenuto a distanza dall'affetto degli amici e non solo, è ricoverato al Policlinico di Messina, nel reparto di Neurochirurgia.

