Morte del nostromo sulla nave Elio a Messina, due indagati

Le indagini sulla tragica morte del nostromo della Elio, Gaetano Puleo fanno il loro corso. Sono stati iscritti dalla Procura nel registro degli indagati Giuseppe Cama, comandante della nave Elio, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, e la società Caronte&Tourist Spa, per responsabilità amministrativa. Si tratta, viste le circostanze nelle quali è avvenuto l’incidente, di atti dovuti anche a tutela dello stesso comandante e della società armatoriale, che potranno così partecipare alle indagini e agli accertamenti tecnici, attraverso i loro consulenti. Il sostituto procuratore Piero Vinci titolare dell’inchiesta ha, inoltre, convocato per sabato in Procura, quale consulente tecnico d’ufficio, il medico legale Daniela Sapienza per il conferimento dell’incarico per l’autopsia. Gaetano

