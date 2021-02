Messina, fine dell'isolamento per i quattro operatori sanitari di Collereale

Quattro operatori di Collereale sono usciti oggi per la prima volta, dalla struttura, dopo 51 giorni di isolamento forzato. Per restare accanto agli anziani 24 ore su 24, tre di loro erano rimasti contagiati pur restando sempre asintomatici. Dai primi giorni di gennaio non vedevano le loro famiglie. Intanto, a Collereale, dove dall'1 febbraio non si registrano nuovi contagi, si è registrata la sedicesima vittima. Si tratta di una donna di 94 anni.

