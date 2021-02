Messina, a Larderia si arriverà solo in... autostrada

È una rivoluzione viaria che durerà almeno fino ai primi di maggio. Chi dovrà raggiungere Larderia non avrà alternative al passaggio dall’autostrada. Ieri sono cominciati i lavori per la realizzazione di una strada che eviti l’isolamento di un villaggio di 2.000 persone e di una delle poche aree industriali della città, come l’ex Asi. Una ventina di giorni fa si è registrato un cedimento sul cavalcavia autostradale della Strada provinciale 39 che collega la statale al villaggio. Un foro da parte a parte nella soletta di questo ponte che ha costretto la Città metropolitana che ne cura la gestione viaria e il Consorzio Autostrade che è proprietario della struttura a chiudere una corsia, introdurre il senso unico alternato e anche il limite massimo di carico di 3,5 tonnellate.

