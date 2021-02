Mercato Zir di Messina, una petizione per il trasferimento

Un appello in nome del commercio, ma non un tutti contro tutti. È quello che hanno lanciato una dozzina di aziende della zona industriale regionale per ottenere lo spostamento del mercato domenicale che si svolge lungo la via Orso Corbino. Hanno scritto al sindaco De Luca, all’assessore Musolino e al dirigente De Francesco. La loro è una petizione circostanziata e che ricorda come quasi due anni fa fu deciso ( il voto fu quello del consiglio comunale, l’unico che può decidere la nascita di aree mercatali) di trasferire il tradizionale mercato domenicale della Zir, dalla via Acireale, oggi via Franza, alla via Corbino per consentire l’avvio del cantiere di un tratto della nuova via don Blasco. Adesso quel tratto è stato completato, rimesso a nuovo e gli operatori commerciali della Zir chiedono di rivedere (anche in questo caso dovrebbe intervenire il consiglio comunale) quella ricollocazione che crea più di un disagio. Gli esercenti sottolineano come la domenica siano costretti a chiudere le loro attività con un conseguente grave danno economico.

