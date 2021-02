L'incidente di Gualtieri, sequestrato il camion: dinamica e responsabili al centro dell'indagine

Esatta dinamica del tragico incidente ed eventuali responsabilità. Sono i due ambiti che abbraccia l’indagine sull’incidente che ieri pomeriggio è costato la vita a Giuseppe Milone, il ciclista 17enne di Barcellona impegnato in un allenamento in bici lungo la strada che conduce alle cascate di Gualtieri Sicaminò. Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, al comando del capitano Andrea Maria Ortolani, le testimonianze degli operai che lavoravano alla messa in sicurezza della strada comunale. Posti sotto sequestro il camion sotto cui è finito Giuseppe e il tratto in semicurva della strada collinare sterrata, delimitato da transenne. Importante sarà anche il racconto del conducente del mezzo pesante. Sull’incidente ha aperto un’inchiesta la Procura di Barcellona, guidata da Emanuele Crescenti, con sostituto Carlo Bray: iscritto sul registro degli indagati, come atto dovuto, il camionista, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Disposta l’autopsia.

Gualtieri Sicaminò, ciclista di 17 anni muore dopo l'impatto con un camion. Era del Team Nibali Il ciclista Giuseppe Milone ha perso la vita in un incidente stradale a Gualtieri Sicaminò

