Messina, chiusa per sanificazione la Vann'Antò. Alunno positivo al covid. Attivata la dad

Chiusa per allarme Covid la scuola primaria di primo grado "Vann'Antò" che fa parte dell'istituto comprensivo Villa Lina Ritiro. Un alunno è risultato positivo al Covid19. La dirigente scolastica, considerato che l'alunno in questione ha fratelli che frequentano altre classi dello stesso istituto e che contatti diretti possono considerarsi diversi insegnanti che lavorano in più classi ha disposto la chiusura e la sanificazione dell' intero plesso disponendo sin da ieri mattina l'attivazione della Dad.

